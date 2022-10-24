Семьи из Башкирии жалуются на первые выплаты мобилизованным

Семьи мобилизованных жителей Башкирии жалуются на низкие выплаты, пишет портал UFA1.RU.

Бывшая супруга отправленного на Украину уфимца рассказала, что полученных средств не хватит даже на выплату кредита. По ее словам, мужчину мобилизовали 27 сентября, он проходил учения в Пензе. На гражданке у мобилизованного остались две несовершеннолетние дочери. Женщина утверждается, что 19 октября ему пришли 3376 рублей.

«Сергей морально уже был готов к этим копейкам, многим к тому моменту уже пришли выплаты. Огорчились все. Им обещали другую сумму. Конкретно суммы не назывались, просто сказали, что больше, чем на гражданке», – посоветовала бывшая жена.

На горячей линии по вопросам мобилизации объясняли, что деньги в большем размере еще придут мобилизованным.

«Зарплата начисляется за предыдущий месяц с 10-го по 20-е число ежемесячно. Пришло за несколько дней, до 10-го числа», – уточнили на горячей линии.

Также женщине посоветовали обратиться в Минобороны, в единый расчетный центр.

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