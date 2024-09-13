Семерых иностранцев, находившихся в Рязани, депортировали и выдворили из России

В рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства сотрудники полиции депортировали и выдворили из России 7 человек, находившихся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области.

Процедура депортации была проведена в отношении одного иностранца, который освободился из исправительной колонии после отбытия наказания за уголовное преступление.

Административному выдворению подверглись 5 граждан стран Средней Азии и 1 гражданин Южной Азии. Ранее сотрудники полиции выявили, что эти лица нарушили правила въезда или пребывания на территории Российской Федерации во время рейдов и проверок.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они вылетели в свои страны.