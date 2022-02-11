Семье зверски убитой и изнасилованной пятилетней девочки дадут квартиру в Костроме

Администрация Костромской области и благотворительный фонд решили помочь семье трагически погибшей Вероники Николаевой в областном центре, пишет K1NEWS.

Трагедия произошла 4 января, когда злоумышленники Денис Герасимов и Вадим Беляков похитили девочку, которая играла около Дома культуры, где работала ее мать. В общежитии изверги надругались над жертвой и зарезали ребенка.

Выяснилось, что родителям погибшей предложили на выбор жилье в новостройках в разных районах города.

«Это двухкомнатные квартиры в новостройках в разных районах города с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности от школ и детских садиков», – отметили в фонде.

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Подчеркивается, что сейчас они ждут решения родственником покойной девочки.