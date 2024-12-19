36-летний Александр Кузнецов из Екатеринбурга отправился с семьёй на отдых в Сочи и исчез при таинственных обстоятельствах. Его останки удалось обнаружить спустя три месяца, в сентябре, а 14 декабря семья простилась с ним. История гибели мужчины вызывает у близких множество вопросов, официальная версия следствия кажется им сомнительной, пишет «Лента.ру».

Как пропал Александр Кузнецов

Александр отправился в отпуск вместе с женой и дочерью в посёлок Витязево. 6 июня он проводил семью на поезд из Анапы в Санкт-Петербург, а сам собирался вылететь обратно в Екатеринбург. Утром 7 июня он приехал в Адлер на электричке, где его видели последний раз на вокзале. Мужчина направлялся к автобусной остановке, чтобы доехать до аэропорта.

В этот день он ещё выходил на связь с близкими: отправил сообщение коллеге. Однако на свой рейс так и не попал и даже не прошёл регистрацию. Родные предполагают, что Александр мог случайно проспать свою остановку, выйти из автобуса и попытаться поймать попутку, чтобы успеть на самолёт.

Во время следствия выяснилось, что Кузнецов звонил на номер службы спасения 112, но за две минуты на линии никто не ответил. Этот факт удалось установить благодаря его жене, так как номер телефона мужа был зарегистрирован на неё.

Обнаружение останков

Тело пропавшего туриста нашли только 18 сентября на дороге между аэропортом Сочи и вокзалом Адлера. Родным сообщили об этом лишь через неделю — 26 сентября. А забрать останки разрешили только 9 ноября.

Родители Александра рассчитывали получить тело сына и даже приехали на грузовике, чтобы перевезти его домой, но им выдали лишь пакет с костями весом три килограмма.

Сомнения в версии следствия

Экспертиза в Краснодаре выявила у Кузнецова перелом основания черепа. При этом специалисты указали, что травма могла быть получена уже после смерти, предположительно в результате падения.

Родители Александра уверены, что версия следствия не соответствует реальности.

«Это полная фальсификация. При падении такую травму получить нельзя. Это возможно либо при ДТП, либо в случае удара в нижнюю челюсть», — считает отец погибшего.

Семья также указывает на странности в месте обнаружения останков. По их словам, останки были найдены всего в 15 метрах от коттеджа и в 10 метрах от дороги. Отец Александра уверен, что тело подбросили:

«Если бы он там упал и не выжил, запах стоял бы минимум неделю. По этой дороге ходят люди, там гуляют с собаками, ездят машины».

Прогресс в расследовании начался только после того, как история получила огласку в популярном ток-шоу на федеральном канале. Именно после выхода программы правоохранители смогли выйти на след пропавшего.

Отец Александра заявил, что если уголовное дело закроют, семья будет добиваться его повторного открытия.

История исчезновения Александра Кузнецова вызывает больше вопросов, чем ответов. Его близкие продолжают искать справедливость, подозревая, что смерть была насильственной, а её обстоятельства остаются скрытыми.