Семь российских вузов вошли в мировой рейтинг университетов

Рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года включил в свой список семь российских вузов. Лидером среди отечественных учебных заведений остается МГУ им. М.В. Ломоносова, занимая позицию в группе 101-150, сообщается в результатах исследования компании ShanghaiRanking Consultancy.

В рейтинг также вошли:

в группу 101–150 — Московский государственный университет (МГУ);

в группу 401–500 — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);

в группу 501–600 — Московский физико-технический институт (МФТИ);

в группу 601–700 — Уральский федеральный университет (УрФУ);

в группу 701–800 — Высшая школа экономики (ВШЭ);

в группу 801–900 — Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.

По сравнению с прошлым годом, список сократился на два вуза – из него выбыли Сеченовский университет и МИФИ.

Стоит отметить, что в ARWU конкретные места присваиваются только первой сотне университетов. Остальные участники делятся на группы по 50 или 100 вузов в каждой, внутри которых ранжируются в алфавитном порядке.

Несмотря на изменения, представленность российских вузов в мировых рейтингах остается на высоком уровне, что подтверждает качество отечественного образования и науки.