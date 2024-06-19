Среда, 19 июня, 2024

Семь пострадавших в смертельном ДТП остаются в Шиловском ММЦ

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/ryazpressa

В Шиловском ММЦ остаются семь пострадавших в смертельном ДТП. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Напомним, авария произошла 18 июня на 273 км трассы М5 Урал. По предварительной информации, ДТП с участием 4 транспортных средств спровоцировал водитель «Газели». Автомобиль выехал на встречную полосу. В аварии погибли 8 человек, 14 получили различные травмы. Трех детей и трех взрослых госпитализировали в Рязань.

Татьяна Манакина, главный врач Шиловского ММЦ, сообщает, что двое из семи пострадавших в тяжелом состоянии, но без ухудшения. У всех множественные травмы внутренних органов, переломы ребер, конечностей, черепно-мозговые травмы.

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