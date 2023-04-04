Семь из десяти рязанских клиентов ВТБ пользуются мобильным приложением

В конце 2022 года мобильное приложение ВТБ использовали 71% клиентов банка в Рязанской области. Жители чаще всего предпочитают оформлять дистанционно потребительские кредиты, открывать депозиты, совершать переводы, а также оплачивать покупки.

В 2022 году рязанцы оформили онлайн 33% кредитов наличными – то есть треть сделок совершалась в приложении. За год клиенты банка в Рязанской области дистанционно открыли 86% накопительных счетов и 57% депозитов. Интерес жителей к возможностям оформления таких вкладов онлайн за год превысил показатели 2021 года почти на четверть.

Общее число пользователей мобильного приложения и интернет-версии ВТБ Онлайн в Рязанской области достигает около 67 тысяч человек. Это на 5% больше, чем по итогам 2021 года.

«Клиенты начинают максимально активно использовать дистанционные сервисы банка для повседневных задач. Например, в приложении просто и быстро оплатить счета за детский сад или штрафы ГИБДД, можно подать заявку на любой банковский продукт – в том числе ипотеку. Цифровизация продолжится: для нас она остается одним из важных факторов развития. За год жители области оформили с помощью онлайн-сервисов более 28 тысяч сберегательных продуктов», – отметила Лариса Прокопова, управляющий ВТБ в Рязанской области.

Банк запустил новое мобильное приложение в 2020 году. Число опций для обеспечения безопасности пользователей продолжает расширяться. В 2022 году доля продуктов, открытых онлайн среди частных клиентов банка, выросла в 1,5 раза. Дистанционно потребители оформили почти половину розничных продуктов. Общее число пользователей приложения превышает 12 млн человек.