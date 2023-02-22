Среда, 22 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Сельские ФАП в Рязанской области получили цифровые кардиографы

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Фото с сайта минздрава Рязанской области

В сельские фельдшерско-акушерские пункты Рязанской области поставили новые цифровые многоканальные электрокардиографы. Об этом сообщает региональный минздрав.

Оснащение происходит в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Только в Сасовский межрайонный медицинский центр поступило 13 аппаратов. От Сасовского ММЦ оснащение направлено в ФАП Кадомского, Ермишинского и Пителинского районов.

Главврач Сасовского ММЦ Юлия Колчева отметила, что фельдшеров обучили работе на оборудовании.

Юлия Колчева: «Электрокардиографы используются для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Снятие электрокардиограммы – обязательный элемент ежегодной диспансеризации населения»

На сегодняшний день аппараты активно эксплуатируются в сельских медицинских пунктах.

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