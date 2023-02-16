Сексолог назвала 5 причин, почему люди отказываются быть счастливыми

Юнгианский аналитик, сексолог, специалист межличностных коммуникаций Полина Шаховская–Книна во время беседы с корреспондентом ФАН назвала основные причины, почему люди сами отказываются от счастья.

Женщина считает, что не достойна счастья.

Во многих семьях девочкам внушают, что хорошее отношение и обращение нужно чем-то заслужить, каким-то образом доказать свое право быть счастливой. Во взрослой жизни это убеждение остаётся и мешает стать счастливой. Женщина много работает, заботится о семье, доме. Сил на счастье у неё просто нет, поэтому она считает, что не достойна его.

«Не рождена для счастья»

Ещё одна популярная установка, имеющая корни в советском времени. Многих девочек тогда воспитывали мамы и бабушки, считавшие, что нужно работать, а не искать счастье.

— Все почему-то очень любят страдать. Психология страдания заложена в генах. Не страдаешь — значит, недостаточно русский, — описывает ситуацию Полина Шаховская–Книна.

«За счастье придется расплачиваться»

Такая негативная установка идет через культурный код, через поговорки, сказки. Что якобы за счастье придется чем-то заплатить. Из современного: фраза про жизнь как зебра, в которой чередуются чёрные и белые полосы. Иногда подобное убеждение доходит до фобии.

«За счастье наказывают»

Еще одна причина отказа от счастья — травмы детства. Есть семьи, где за безудержное веселье может крепко «влететь». Выросший человек боится уже не родителей, а общество. Вдруг, кто-то осудит, покажет пальцем.

«Настоящее счастье — в прошлом, или откладывается на потом»

Самый популярный вариант отказа от счастья — убеждение, что все самое хорошее в жизни «уже было» или «случится когда-нибудь потом. Кто-то терпит, чтобы стать счастливым потом, кто-то вспоминает хорошие моменты с уверенностью, что такое счастье больше не повторится. Эти люди не умеют жить в настоящем, здесь и сейчас.

Сексолог призывает не пугаться, если в каком-то пункте узнали свои проблемы. Все их можно проработать с психологом.