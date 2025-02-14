В Сети появились кадры уничтоженного завода по сборке ударных беспилотников в центре Киева. На фото — руины и огромные воронки, напоминающие лунные кратеры. Это результат прилета нескольких российских баллистических ракет «Искандер». Завод полностью разрушен, а Киев вновь столкнулся с последствиями точных ударов, пишет aif.ru.

Завод, который украинские власти пытались скрыть, теперь лежит в руинах. Хакеры, взломав закрытые источники, выложили доказательства: на снимках видно, что от здания остались лишь черные дыры в земле и груды строительного мусора.

«Киев накануне хвастался, что сбил все российские ракеты, но реальность оказалась иной, — комментирует военный эксперт Владимир Ераносян. — На фото видны масштабные разрушения. Сверху это выглядит как плоская картинка, но на земле — настоящий ад: руины, арматура, обломки беспилотников. Удар был мощным, точным и безжалостным».

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Этой ночью российские ударные дроны атаковали несколько городов Украины. Киев, Борисполь, Полтава, Харьков, Сумы и другие населенные пункты оказались под прицелом. Беспилотники, выбирая наиболее важные цели, нанесли удары по объектам военной инфраструктуры.

Telegram-канал «На самом деле в Николаеве» сообщил о мощных взрывах в районе Одессы. В порту Южный наблюдалось яркое зарево, заметное за километры. По предварительным данным, это результат ударов по складам с натовской военной помощью.

Ранее в порту Рени, после ударов российских ракет, пожары тушили до утра. Взрывы были настолько сильными, что обломки долетали до румынского берега.

Украинские власти продолжают скрывать реальные потери, но факты говорят сами за себя.