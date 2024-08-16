Пятница, 16 августа, 2024

Секретный бункер ВСУ уничтожен парным ударом «Искандеров»

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Российский комплекс «Искандер» нанес парный удар по бетонному подземному бункеру в Сумах, где находились старшие офицеры Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает aif.ru.

Удар был выполнен баллистическими ракетами с фугасной боевой частью, в результате чего бункер полностью уничтожен. По предварительным данным, количество ликвидированных высокопоставленных чиновников остается неизвестным, но, судя по некрологам в соцсетях, их число может исчисляться десятками.

Целью удара стал тщательно охраняемый и засекреченный объект СБУ, расположенный на территории Сумской биофабрики. В результате удара на месте бункера осталась огромная воронка, окруженная вывороченными глыбами бетона. В момент атаки в бункере находились руководители подразделений военной контрразведки СБУ.

После инцидента территория вокруг фабрики была оцеплена, и в городе началась проверка местных жителей на их возможную причастность к атаке. Несколько десятков человек были задержаны.

По мнению военного эксперта Александра Ивановского, украинские военные и политические лидеры, предупрежденные западными союзниками, пытались укрыться в подземных бункерах, однако это не уберегло их от ударов российских «Искандеров», которые находят и уничтожают такие объекты.

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