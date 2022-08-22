Сегодня в России День государственного флага

Праздник отмечается каждый год 22 августа.

Национальный триколор всегда поднят над зданиями дипломатических ведомств, официальных органов управления страны, общественных объединений и в местах дислокации воинских формирований. Однако 22 августа российский флаг можно увидеть буквально повсюду. О традициях праздника пишут сегодня «Известия».

Торжества стартуют с поднятия стяга под государственный гимн России в парке Победы на Поклонной горе в Москве и других городах. Флаги вывешивают на жилых домах и на стенах зданий.

По стране проводятся музыкальные, культурные и спортивные мероприятия в честь государственного знамени – соревнования, флешмобы и автопробеги. В ряде городов в небо выпускают белые, красные и синие воздушные шары.

Граждан России поздравляют президент и высокопоставленные чиновники. Они поздравляют страну с праздником. Также в этот день проходит вручение госнаград за различные достижения.

Ко Дню государственного флага России в Пронском краеведческом музее приурочили открытие выставки «Российский флаг – наш символ и богатство». Выставка будет работать до 19 сентября 2022 года.