Счётная палата подтвердила факты неконкурентных закупок в рязанском «Водоканале»

Контрольно-счётная палата Рязани подтвердила информацию Народного фронта о закупках у единственного поставщика в «Водоканале».

Проверка охватывала период с 1 января 2021 по 30 июня 2022 года. Большинство контрактов в это время было заключено с единственным поставщиком услуг – 1840 договоров на общую сумму более миллиарда рублей. Это 64,6% от общей суммы договоров, заключённых в периоде.

Нормативный документ основания закупок за этот период менялся 9 раз. В нём появилось 45 оснований, по которым предприятие могло приобретать товары и услуги у единственного поставщика.

Вскрылись факты неприменения мер ответственности за несоблюдение подрядчиками установленных сроков выполнения работ и поставок товаров, признаки злоупотребления правом при закупке у единственного поставщика в связи со срочностью выполнения работ. Ряд сделок «Водоканал» заключил без согласия собственника.

По результатам контрольных мероприятий в адрес главы администрации Рязани и руководства предприятия внесены представления. Обращения направлены в управление ФАС по Рязанской области и прокуратуру Советского района Рязани.

У члена регионального штаба Народного фронта Сергея Тарасова есть вопросы об эффективности расходов.

Сергей Тарасов: «Здесь необходимо навести порядок. В муниципальном предприятии «Водоканал города Рязани» недавно поменялся руководитель. Надеемся, что им будет проведена соответствующая работа. Эксперты Народного фронта продолжат отслеживать закупочную деятельность предприятия»