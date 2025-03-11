Счастливые имена для девочек и мальчиков назвала экстрасенс Миронова

«Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, какие имена обладают хорошей энергетикой, а какие могут стать причиной тяжелой судьбы ребенка.

Женские имена

По словам Дарьи Мироновой, имя играет важную роль в судьбе человека. Недаром существует поговорка: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Особенно важно выбирать для девочек «царственные» имена.

— Имя имеет огромное значение. Есть очень удачные имена, а есть и неудачные. Среди женских имен наиболее благоприятные — царственные: Екатерина, Елизавета, Ольга, Анастасия, — рассказала экстрасенс. Также, по ее мнению, удачными будут Наталья и Светлана.

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Миронова отметила, что наименее удачными считаются имена Инга и Юлия, а также женские имена, образованные от мужских.

— Юлия и Инга — одни из самых неудачных женских имен. Кроме того, нежелательно давать девочкам имена, в основе которых лежат мужские, например, Валерия или Александра. Они несут в себе энергетику сильного пола. Такие женщины часто берут на себя слишком много, становятся «и мужем, и женой» в одном лице. Чтобы ребенок был счастливым и не сталкивался с тяжелой судьбой, нужно выбирать имена, наполненные женственностью, светом и положительной энергией, — считает Миронова.

Мужские имена

По мнению экстрасенса, самыми сильными по энергетике мужскими именами являются Александр, Евгений, Владимир, Святослав, Вячеслав, Дмитрий, Владислав и Иван. Важно, чтобы имя несло в себе яркую, выраженную мужскую энергию.

— Многие считают, что Иван — не самое удачное имя, так как оно ассоциируется с образом «Ивана-дурака» из сказок. Однако в таро карта Ивана — это одновременно карта гения и шута. Мужчины с таким именем нередко становятся революционерами и очень эмоциональными людьми.

Владимир, по словам Мироновой, капризен, но успешен. Владислав — будущий начальник. Александр — одно из царственных имен, которое приносит победу, успех и благополучие.

Экстрасенс также отметила, что имя Евгений делает его носителя благородным и достойным человеком. Однако, поскольку оно встречается и среди женских имен, мужчины с этим именем могут быть излишне мягкими.