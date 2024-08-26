Понедельник, 26 августа, 2024

«Сборная ГавМяу» участвует в музыкальном Кубке «Поющий Косопуз 2024»

Автор: Кристина Аманн

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Официальная Рязанская лига МС КВН начинает знакомить нас с участниками музыкального Кубка «Поющий Косопуз 2024», который состоится 30 августа.

В этот день на сцену выйдет команда «Сборная ГавМяу» из Московской Ветеринарной Академии имени К.И.Скрябина. О себе ребята сняли забавный ролик.

Напомним, в этом году за фигурки Косопузов трёх степеней будут бороться команды КВН со всей России. Зрителей ждут яркие эмоции, море музыки и юмора. Главным событием вечера станет концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки» г. Орёл.

Напомним, билеты на Четвёртый музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз» разыгрываются в группе 7info.

Возрастное ограничение 12+

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