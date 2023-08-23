Сбор зерна в Рязанской области превысил 1,5 миллиона тон

Валовый сбор зерна в регионе превысил 1,5 миллиона тон, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Зерновые культуры обмолочены на 56% площадей (382 тысяч гектар). С них получен 1 миллион 518 тысяч тонн зерна.

По урожайности лидируют Александро-Невский, Сапожковский и Ряжский районы. По валовому сбору лучшие показатели в Сараевском, Александро-Невском, Милославском и Скопинском районах.

Отмечается, что проблемой кампании этого года стало временное изменение логистики поставок дизельного топлива, из-за чего в начале августа были отмечены задержки его поставок аграриям. Однако остановок работ из-за нехватки топлива нет.