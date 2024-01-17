Сбитый на Урале пешеход ползком возвращался домой из больницы

Погибшим пешеходом, которого сбили вечером 16 января под Ачитом, когда он полз по проезжей части, оказался 36-летний пациент, возвращавшийся из больницы Красноуфимска, рассказали E1.RU его родственники.

«У него была высокая температура, он вызвал скорую, его увезли в Красноуфимск», – отметил брат погибшего.

По его словам, в больнице мужчину отказались госпитализировать. Вскрытие показало, что он был трезв.

Близкие предположили, что из медучреждения уралец возвращался на попутке. При этом его нашли без сумки и документов. Родственники считают, что мужчина оставил в машине, которая его подвозила.

Пешеход полз по дороге в темноте в одежде без светоотражающих элементов. В итоге его не заметил водитель Subaru Forester.

В Минздраве заявили, что показаний для госпитализации мужчины не было, поэтому его и отправили домой. Ему назначили амбулаторное лечение. Бригада скорой помощи довезла пациента до развязки на федеральную трассу около поселка Ачит. После этого он направился в сторону дома.