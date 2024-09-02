Сбербанк полностью перевел обслуживание и выпуск клиентских карт на собственный процессинг

Сбербанк полностью перенес выпуск и обслуживание карт клиентов на свою собственную процессинговую платформу, которая была патентована и зарегистрирована как отечественное программное обеспечение. Об этом сообщает Lenta.ru.
В прошлом году успешно завершился пилотный проект для сотрудников банка, а с начала 2024 года миграция вышла на массовый этап и уже полностью завершена. Сейчас процессинг Сбера обслуживает около 200 миллионов активных дебетовых и кредитных карт.
Новая система процессинга основана на Platform V DataGrid — управляемой системе баз данных от СберТеха, созданной для работы с высокими объемами транзакций и обеспечивающей стабильность под повышенной нагрузкой. В Сбер также применяется Platfrom V Pangolin для обработки менее нагруженных данных. Сбер сегодня обслуживает 109 миллионов клиентов и является ведущим эквайером и эмитентом в Европе. Нагрузка на его платформу достигает семи тысяч операций и 50 тысяч запросов в секунду, что система успешно выдерживает.