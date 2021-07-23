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Пятница, 23 июля, 2021
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Сбер удвоил максимальную сумму кредита под залог недвижимости

Елена Лобанова
Сбер удвоил максимальную сумму кредита под залог недвижимости
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СберБанк в два раза увеличил максимальную сумму кредита наличными на любые цели под залог недвижимости — с 10 до 20 млн рублей.

Кредит по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» выдаётся на срок от 1 года до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей, минимальная — 500 тыс. рублей. Процентная ставка — от 10,4%. Рассчитать кредит и подать заявку можно онлайн на DomClick.ru.

Напомним, в мае текущего года СберБанк расширил список потенциальных заёмщиков по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Теперь для получения кредита клиенту не требуется подтверждать свою цель.

Получить кредит могут индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек. Также кредит доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянских (фермерских) хозяйств.

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