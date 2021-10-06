Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки при получении дополнительной суммы

Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки вместе с дополнительной суммой на погашение иных кредитов и личные цели на 0,2 п.п. Ставка рефинансирования составляет от 8,2%.
Напомним, что в СберБанке вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:
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