Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки при получении дополнительной суммы

Сбер снизил ставку на рефинансирование ипотеки вместе с дополнительной суммой на погашение иных кредитов и личные цели на 0,2 п.п. Ставка рефинансирования составляет от 8,2%.

Напомним, что в СберБанке вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

На протяжении года мы последовательно улучшали условия рефинансирования ипотеки. В ноябре 2020 года запустили рефинансирование на новостройки, в феврале 2021-го — на апартаменты. В марте увеличили максимальную сумму рефинансирования с 9,5 до 30 млн рублей и 85% стоимости объекта, а в сентябре дали возможность рефинансировать ипотеку, которая уже была рефинансирована. Теперь клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков по сниженной ставке в один платеж и снизить финансовую нагрузку.

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