Сбер поможет родителям собрать детей в школу

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Сбербанк заботится о родителях с детьми, понимая, как важно собрать ребенка в школу к 1 сентября и постарался сделать этот процесс максимально удобным и выгодным для клиентов. Поэтому 5 августа Сбер запустил акцию «Скоро в школу» с бонусами, чтобы помочь родителям собрать детей к новому учебному году, затратив минимум времени, сил и денег.

На СберМегаМаркете и СберМаркете — онлайн-площадках экосистемы Сбера, — уже появились отдельные разделы, в которых собраны все необходимые товары для школьного обучения. Благодаря Сберу, родители смогут купить больше товаров: за первую покупку из подборок для ролевантных классов в категории «Школьные товары» Сбер начислит до 30% бонусов от СберСпасибо, которые можно будет тут же потратить на СберМегаМаркете с дополнительными скидками. Бонусными рублями можно будет оплатить и до 35% заказа на СберМаркете.

На сайте проекта собраны все предложения, включая специально подготовленные списки необходимых товаров для учеников различных классов, которые помогут ничего не забыть. На этом же сайте можно бесплатно оформить детскую и молодёжную карты, получить бесплатные онлайн-консультации врачей на сервисе СберЗдоровье, оформить образовательный кредит по специальной ставке и узнать, какие детские пособия вам положены.

Сбер 2 августа обеспечил зачисление на карты и счета своих клиентов государственные выплаты на детей в преддверии нового учебного года. Помимо 10 000 рублей, которые полагаются на каждого ребёнка от государства, клиенты банка получили доступ к подписке СберПрайм на три месяца за 1 рубль. А после оформления подписки можно бесплатно подключить страховку от несчастного случая СК «Сбербанк страхование» с покрытием 400 тысяч рублей по каждому риску на всех детей сроком на один год, а также действующие до конца года промокоды номиналом 1000 бонусных рублей от СберМаркета и 1000 бонусных рублей от СберМегаМаркета на каждого ребёнка. Бонусными рублями можно оплатить до 20% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете. Быстрый вход в оба сервиса осуществляется по единому Сбер ID.

Акция «Скоро в школу с бонусами» продлится до 5 сентября 2021 года. Подробнее — на сайте акции.