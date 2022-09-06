Вторник, 6 сентября, 2022
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Сатанист ворвался в храм в Петербурге и грозил расправой его служителям

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Агрессивного мужчину, назвавшегося «сатанистом», задержали у входа в храм в Петербурге: он ворвался в церковь и грозил расправой ее служителям, сообщили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

При патрулировании сотрудники Росгвардии получили информацию, что в церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского сработала кнопка тревожной сигнализации. Через две минуты наряд вневедомственной охраны прибыл на место и задержал правонарушителя, который забежал в храм и размахивал увесистой палкой, пытаясь ударить прихожан.

«Сегодня в 09:43 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга задержали агрессивного гражданина, который ворвался в православный храм на Кронштадтской площади, где оскорблял прихожан и угрожал расправой служителям храма», — отметили в Росгвардии.

На видео задержания, распространенном пресс-службой Росгвардии, молодой человек утверждает, что он «сатанист» и его целью было убийство батюшки.

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