Сасовское лётное училище 2 июня отмечает 80-летие

В пятницу, 2 июня, отмечает 80-летие Сасовское лётное училище. Об этом сообщила администрация города Сасово.

Созданная в тревожное военное время авиационная школа пилотов (позднее Сасовское лётное училище) стало поистине кузницей лётных кадров — пилотов гражданской авиации. Её история неразрывно связана с историей города. Выпускники лётного училища прославляют Сасово вот уже 80 лет. Из его стен выпущено более 22 тысяч пилотов для отечественной гражданской авиации и более тысячи пилотов для зарубежных авиакомпаний 47 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Курсанты лётного училища являются активными участниками политической и общественной жизни города, вносят особый колорит в проведение культурно-массовых мероприятий. В этом несомненная заслуга постоянного состава училища: руководства, преподавателей, инструкторов, технического персонала, говорится в сообщении администрации города.