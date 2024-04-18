Четверг, 18 апреля, 2024

Сасовский школьник показал сумку для документов прапрадеда, с которой тот прошёл всю войну

Автор: 7info7

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В рамках «Свидетели поры огневой» редакция 7info продолжает публиковать снимки семейных реликвий, которые жители Рязанской области хранят в память о родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне или работавших в годы войны в тылу. Также мы получаем трогательные истории о боевом, трудовом и жизненном пути людей, чьи судьбы неразрывно связаны с роковыми событиями сороковых годов.

Очень часто авторами материалов становятся дети. Фотографией сумки для документов, с которой участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Михеев прошёл свой боевой путь, поделился Иван Мачин, ученик третьего класса Сасовской СОШ №106. Иван Иванович Михеев — прапрадед школьника.

«Это сумка для документов принадлежала моему прапрадеду Михееву Ивану Ивановичу – ветерану Великой Отечественной войны. Всю войну прапрадед был военным шофером, выполнял боевые задачи на 1-м Прибалтийском фронте. В тяжёлых боевых условиях он совершал рейсы, привозя бойцам все необходимое, перевозил раненых, боеприпасы. И всегда с ним была эта сумка, в которой хранились путевые листы, списки раненых, родные письма из дома. А сейчас в ней хранится наградной лист Ивана Ивановича, полученный им за боевые заслуги. Эта вещь нам очень дорога, это память о тех, кто сражался за наше мирное небо! Мы помним! Мы гордимся!»

Сасовский школьник показал сумку для документов прапрадеда, с которой тот прошёл всю войну

Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Самые интересные материалы войдут в презентацию в рамках городского праздника, который накануне Дня Победы, 7 мая, пройдёт в Рязани.

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