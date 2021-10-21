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Четверг, 21 октября, 2021
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Сасовских подростков подозревают в крупном сбыте наркотиков

Александр Ильин
Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

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В городе Сасово Рязанской области трое подростков 2002, 2003 и 2004 годов рождения подозреваются в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. 

Как установили следователи, молодые люди, воспользовавшись интернетом, договорились с неизвестным лицом о сбыте наркотических веществ на территории города. За это им полагалось денежное вознаграждение. 

Известно, что один из подростков расфасовывал и упаковывал запрещённые вещества, после чего вместе с другими подозреваемыми размещал их в «закладках». 

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Расследование преступления продолжается. 

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