Саратовский военком заявил, что семьи мобилизованных не будут брошены

Военный комиссариат будет принимать активное участие в решении организационных вопросов, которые будут возникать у призванных в рамках частичной мобилизации и их родственников, члены семей мобилизованных брошены не будут, заявил военный комиссар Кировского, Волжского, Фрунзенского районов Саратова Сергей Салазкин.
Он отметил, что военкомат будет решать организационные вопросы по социальному, пенсионному обеспечению, получению денежного довольствия, которые могут возникать у мобилизованных или их родственников.
По его словам, в четверг по плану районный военкомат отправил первую группу из 24 человек.
Мобилизованные жители Саратова рассказали, что прежде проходили военную службу.