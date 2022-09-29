Саратовский военком заявил, что семьи мобилизованных не будут брошены

Военный комиссариат будет принимать активное участие в решении организационных вопросов, которые будут возникать у призванных в рамках частичной мобилизации и их родственников, члены семей мобилизованных брошены не будут, заявил военный комиссар Кировского, Волжского, Фрунзенского районов Саратова Сергей Салазкин.

«Задача государства состоит в том, чтобы не просто призвать военнослужащих по контракту и забыть про их семьи. Естественно, мы будем как военный комиссариат ответственны за то, что мы людей призываем, направляем для защиты интересов государства, будем обеспечивать по возможности их социальные гарантии, привлекать другие социальные службы… Поэтому мое обращение… (направлено) к членам семьи, что они будут не забыты, не заброшены… Военный комиссариат будет принимать живейшее, активное участие в том, чтобы все права были не нарушены, сохранены», — сказал Салазкин на видео, опубликованном министерством информации и массовых коммуникаций региона в Telegram-канале «Время саратовское».

Он отметил, что военкомат будет решать организационные вопросы по социальному, пенсионному обеспечению, получению денежного довольствия, которые могут возникать у мобилизованных или их родственников.

По его словам, в четверг по плану районный военкомат отправил первую группу из 24 человек.

«Эти мобилизованные прибывают на сборный пункт в региональный учебный центр, где происходит их прием на пункте личного состава. Там их оформляют, обмундировывают, происходит формирование из них подразделений. Я могу сказать, что все они будут поставлены на котловое довольствие, будут обеспечены горячим питанием, спальными принадлежностями», — пояснил военком.

Мобилизованные жители Саратова рассказали, что прежде проходили военную службу.

«Я являюсь капитаном запаса, учился в нашем ракетном училище… Явился в военкомат, сам воевал, служил, был командиром батареи на системе «Ураган». Был определен в состав команды. Настроение боевое… Моральный дух у нас у всех на высоте, бояться нечего нам. Я думаю, все будет хорошо. Ждите, скоро вернемся», — сказал один из мобилизованных.