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Четверг, 6 мая, 2021
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Сараевец ударил товарища топором по голове

7info7
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В Сараях мужчина ударил друга топором по голове. О происшествии сообщает издательство «Пресса».

Двое мужчин и женщина, ранее судимые, распивали спиртное. Мирные посиделки переросли в конфликт. В какой-то момент хозяин дома схватил топор и ударил своего оппонента обухом по голове. Также он сломал гостю руку.

Пострадавший обратился в больницу, его госпитализировали. Также медики вызвали полицейских. Полицейские разыскали дебошира, тот во всем сознался.

На нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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