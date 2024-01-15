Понедельник, 15 января, 2024
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Самым популярным туристическим направлением у россиян стали ОАЭ

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Изображение от Freepik
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Эмираты стали самым популярным среди россиян направлением для отдыха зимой 2024 года.

В прошедшие новогодние праздники туда отправилось около 100 тысяч туристов, пишут «Известия». 90 тысяч человек посетили Турцию, а третьими по популярности странами стали Египет и Таиланд – они приняли около 50 тысяч человек.

Эксперты связывают это с несколькими факторами. Первый – жителям России стало доступно больше международных рейсов. Второй – морозы, которые накрыли страну в Новый год, и из-за которых россияне более охотно принимали решение отправиться в теплые края.

Кроме пляжных стран, отечественные туристы стали больше ездить в Европу: турагентства фиксируют рост в 15% по сравнению с прошлым годом. При этом, отмечают эксперты, вырос и средний чек поездки. Так, путешествия в ОАЭ или Таиланд подорожали почти на 25%, в Турцию – на 40%, а на Мальдивы – на 60%.

Почти не изменилась стоимость поездки на Шри-Ланку и в Египет: за них россияне платят в среднем 180 и 318 тысяч рублей соответственно.

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