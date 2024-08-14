«Самый красивый монах Шаолиня» погиб в 22 года

В Китае на 22-м году жизни трагически погиб мастер кунг-фу Цю Фэн, которого пользователи социальных сетей называли самым красивым монахом буддийского монастыря Шаолинь, сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Чжэцзян. Цю Фэн направлялся на благотворительное выступление в такси, когда произошло столкновение с грузовиком. Водитель скончался на месте от полученных травм, а монах умер в больнице поздно ночью.

Цю Фэн, уроженец Цзиюаня, принадлежал к 34-му поколению монахов Шаолиня. С детства он занимался боевыми искусствами и стал известен на китайской платформе Douyin, аналоге TikTok, где его аккаунт собрал более 1,8 миллиона подписчиков.

Поклонники прозвали его «самым красивым монахом Шаолиня», отмечает РЕН ТВ.