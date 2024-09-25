Самые яркие участники шоу «Выжить в…» сойдутся в грандиозной «Игре сезонов»

Телеканал ТНТ объявил о старте съёмок необычного сезона реалити-шоу «Выжить в…» (16+). В этот раз в уже привычных рамках реалити, где участники звёздной и народной команд борются друг с другом за 10 миллионов рублей, лицом к лицу сойдутся кумиры преданных поклонников проекта.

В шоу, которое получило название «Игра сезонов», примут участие самые яркие участники предыдущих сезонов, которые не побоялись принять вызов ещё раз. Местом действия грандиозного сезона станет загадочный Самарканд. Дуэт ведущих останется неизменным: помогать участникам будет самая яркая пара российского шоу-бизнеса – Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Реалити-шоу «Выжить в…» стартовало на телеканале ТНТ в 2023-м году и сразу же завоевало успех у зрителей. В настоящий момент вышло уже три сезона проекта: два в Дубае, один – в Самарканде. Первым триумфатором шоу стал футболист Павел Мамаев – представитель звёздной команды. Затем побеждали только «народники»: цирковой тренер Александр Лось стал лучшим в Самарканде, а домохозяйка Александра Сухорукова выиграла сезон «Выжить в Дубае. Возвращение».

За три сезона шоу подарило зрителям огромное количество эмоций. На проекте были предательства и любовь, нервные срывы и истерики, трогательные истории дружбы и взаимовыручки, а также никак не срежиссированные сюжетные повороты. В «Игре сезонов» ожидается квинтэссенция всего лучшего, что было в проекте, ведь в одном сезоне будут собраны самые яркие участники. Им предстоит пройти новые сложные испытания, попытаться стать командой и попробовать опередить конкурентов в битве за главный приз проекта – 10 миллионов рублей. Участников ждут сюрпризы, которые несколько раз за сезон перевернут игру.