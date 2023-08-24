Самолёт Пригожина совершал странные манёвры перед падением

Самолет Евгения Пригожина поднимался и снижался перед падением, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные сервиса Flightradar.

В 18.19 самолёт, находившийся на высоте 8500 метров резко снизился, затем поднялся до 9150, снизился на 8400 метров. Затем лайнер выровнял высоту 8900, начал резко снижаться.

Последние данные получены, когда самолёт находился на высоте 6000 метров. Изменения случились за 32 секунды.

Самолёт Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, владелец ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров на борту. Погибли 10 человек.