Самарцы просят оправдать убийцу педофила

Жители Самары создали петицию с требованием оправдать мужчину, подозреваемого в убийстве педофила. Об этом пишет издание «КП Самара». Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org.

Авторы петиции призывают правоохранительные органы проявить человечность. «Так бы сделал каждый отец! Это будет примером для всех!» — говорится в тексте.

Напомним, самарца обвиняют в убийстве своего приятеля, который оказался педофилом. Об этом мужчина узнал, найдя в телефоне бывшего друга видео, как тот насилует его 9-летнюю дочь. Предполагаемого педофила обнаружили мертвым в лесу. Главным подозреваемым выступает отец пострадавшей девочки.