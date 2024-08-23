«Самая сексуальная ученая в мире» заболела траншейной стопой

Американская исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, которую называют «самой сексуальной ученой в мире», заболела траншейной стопой из-за частых погружений с аквалангом. Об этом сообщает издание Daily Star.

28-летняя Мур рассказала, что участвовала в дайвинг-проекте, в рамках которого ей приходилось находиться в холодной воде по несколько часов каждый день. «Недавно мы выполняли проект, который требовал погружаться по 15 часов в сутки в течение нескольких дней подряд. Это привело к развитию траншейной стопы — моя кожа на ногах буквально слезала пластами», — поделилась Рози.

Чтобы проиллюстрировать свое состояние, Мур прикрепила к ролику фотографию ноги, пораженной этой болезнью, но подчеркнула, что это не её снимок. «Я никогда не выкладываю фотографии своих ног в интернет. Ни в каком виде», — пошутила она, реагируя на запросы своих подписчиков.

Тем временем, подписчики исследовательницы активно обсуждали проблему и делились советами по её лечению. Один из них рекомендовал натирать ноги кокосовым маслом, чтобы ускорить заживление.

Траншейная стопа — это заболевание, которое возникает при длительном воздействии холода и сырости на ноги. В тяжелых случаях оно может привести к омертвению тканей и развитию гнилостных инфекций. Этот недуг впервые был описан в Первую мировую войну, когда солдаты, находясь в сырых окопах, страдали от поражения ног, пишет «Лента.ру».