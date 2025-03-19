Самая длинная, зелёная и… аварийная в Рязани

На рязанской улице-рекордсменке хватает достопримечательностей, но почти нет туристов.

Она протянулась на 8 километров от линии железной дороги Москва — Ряжск до Дягилевского поста ГИБДД. До 1958 года больше половины этой территории даже не входила в черту Рязани, а буквально несколько недель назад описываемая часть города была признана самой аварийной в областном центре.

Все приведенные факты касаются Московского шоссе, которое вполне справедливо считается самой протяженной рязанской улицей.

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Нетипичный «спальник»

На первый взгляд, здесь нет знаковых достопримечательностей, зато расположены 24 многоквартирных дома от 5 этажей и выше, семь крупных торговых центров (еще один общегородской рекорд!), а также проходит больше двадцати маршрутов общественного и коммерческого транспорта.

Казалось бы, типичный спальный микрорайон с минимальной туристической привлекательностью. Но экскурсантам, коих здесь немного, есть на что посмотреть, да и сами горожане, пройдясь по Московскому, могут сделать несколько приятных открытий.

640 лет назад, в 1385 году (по некоторым данным, в 1386-м) в часовне Троицкого монастыря (напротив нынешнего ТД «Барс») состоялась примирительная беседа князя Олега Рязанского с Сергием Радонежским. В итоге, как гласят летописи, был заключён мир между Москвой и Рязанью, сын Олега женился на дочери князя Дмитрия Донского, а в качестве приданного Рязанское княжество получило от Москвы Тулу.

245 лет назад, в 1780 году был принят первый генплан Рязани, по которому уже в XIX веке по территории нынешнего Московского шоссе была построена новая дорога в столицу. Прежняя шла через село Канищево.

В начале прошлого века именно в районе упомянутого Троицкого монастыря располагалась городская черта. Только в 1958 году к Рязани были присоединены села Мервино и Дягилево, а также поселок Мервинской МТС. Эта аббревиатура не имеет никакого отношения к известному мобильному оператору, а расшифровывается как машинно-тракторная станция.

Монументальный квартет

Массовая жилая застройка стартовала здесь в конце 60-х, а высотки в 20 с лишним этажей стали появляться 10 лет назад. Несмотря на то, что история улицы насчитывает меньше 60 лет, здесь располагается четыре знаковых архитектурных памятника.

20 лет назад, к 60-летию Победы, напротив бывшего кинотеатра «Москва» была открыта 22-метровая стела, увенчанная фигурой Георгия Победоносца. В этом же году в расположенном неподалеку сквере Бульвара победы появился камень-хачкар в память о боевом братстве русского и армянского народов.

Спустя 15 с небольшим лет, в декабре 2020 года, на Московском шоссе появилась стилизованная опора ЛЭП, сделанная в виде символа ВДВ — купола парашюта и двух самолётов около него.

Высота объекта, вошедшего в «Книгу рекордов России», — 32 м, ширина — 35 м, масса — 90 т. А в августе 2024 года на народные пожертвования на этой же улице появился памятник «Олегу Рязанскому», который считается самой высокой скульптурой в Рязани.

Многогранная фигура из отполированных до блеска стальных пластин эффектно подсвечивается вечером. Все четыре арт-объекта расположены друг от друга на расстоянии не более полутора километров. Ни в одном спальном районе Рязани, пожалуй, нет такого средоточия колоритных монументов.

Дублер, дубрава и реалистичный проект

И еще Московское шоссе — одна из самых зеленых улиц Рязани. Вдоль нее тянется уже упомянутый в этой публикации, засаженный деревьями и кустарниками Бульвар победы, но на нем не «прописано» ни одно здание — это не более чем длинная и широкая аллея с пафосным названием.

Совсем рядом с Московским шоссе протекает река Павловка, а между автомагистралью и железной дорогой Москва — Рязань, рядом с Свято-Троицким монастырем, сохранились почти двадцать гектаров… леса. Застройка в этих местах сейчас невозможна, но и состояние дубравы далеко от идеала. Хочется надеяться на разумный компромисс между муниципалитетом, экологами и застройщиками.

Кроме того, ожидает своей реализации внесенный еще в Генплан Рязани 2006 года проект дороги-дублера Московского шоссе, который соединил 7-й Мервинский проезд с улицей Чкалова. Если удастся решить вопрос с финансированием, выкупить часть земель, находящихся в частной собственности, и получить согласование от железнодорожного ведомства, то такая трасса существенно разгрузила бы самую длинную улицу Рязани, и она утратила бы статус самой аварийной.

Пока же более реалистичным считается одобренный городскими властями проект расширения автодороги в районе железнодорожного моста, отделяющего Московское шоссе от Первомайского проспекта.