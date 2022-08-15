Сайт Wildberries теперь называется «Ягодки»

Маркетплейс сменил название сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название появилось на главной странице сайта, но ссылка на неё сохранила прежнее название.

В компании от официальных комментариев отказались, – передаёт РИА Новости.

На форуме «Неделя российского ритейла 2022» в июне глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на отечественном рынке много компаний с иностранными названиями. Один из участников встречи обратил внимание гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук на то, что название её компании тоже на английском языке. Основательница Wildberries не исключила возможности ребрендинга.