Татьяна Проводина

Сайт Wildberries теперь называется «Ягодки»

Скриншот главной страницы Wildberries

Маркетплейс сменил название сайта на русскоязычное «Ягодки». Новое название появилось на главной странице сайта, но ссылка на неё сохранила прежнее название.

В компании от официальных комментариев отказались, – передаёт РИА Новости.

На форуме «Неделя российского ритейла 2022» в июне глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на отечественном рынке много компаний с иностранными названиями. Один из участников встречи обратил внимание гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук на то, что название её компании тоже на английском языке. Основательница Wildberries не исключила возможности ребрендинга.

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