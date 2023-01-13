Пятница, 13 января, 2023
Татьяна Проводина

С ж/д вокзалов Рязанской области в 2022 году отправлено больше 3 млн пассажиров

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Изображение от wirestock на Freepik

В 2022 году с железнодорожных вокзалов Рязанской области было отправлено 3,04 млн пассажиров.

Объём пригородных перевозок составил 2,4 млн человек, на 2,9% превысив показатели 2021 года. Большинство поездок приходится на электропоезда пригородного сообщения — 1,9 млн пассажиров. 500 тысяч человек воспользовались экспрессами.

На поездах дальнего следования было отправлено около 620 тысяч человек. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, с вокзала Рязань-1 отправлено около 4 тысяч пассажиров, а с вокзала Рязань-2 – более 13 тысяч пассажиров в дальнем следовании.

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