С ж/д вокзалов Рязанской области в 2022 году отправлено больше 3 млн пассажиров

В 2022 году с железнодорожных вокзалов Рязанской области было отправлено 3,04 млн пассажиров.

Объём пригородных перевозок составил 2,4 млн человек, на 2,9% превысив показатели 2021 года. Большинство поездок приходится на электропоезда пригородного сообщения — 1,9 млн пассажиров. 500 тысяч человек воспользовались экспрессами.

На поездах дальнего следования было отправлено около 620 тысяч человек. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, с вокзала Рязань-1 отправлено около 4 тысяч пассажиров, а с вокзала Рязань-2 – более 13 тысяч пассажиров в дальнем следовании.