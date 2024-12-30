«С ума я не сошел»: Гордон* заявил, что СВО завершится 30 декабря

Горячая фаза боевых действий на Украине якобы завершится 30 декабря, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон*, его слова привело издание «Страна.ua».
По его словам, должна состояться «историческая встреча». При этом не уточняется, кто именно примет в ней участие.
Журналист привел в качества примера тот факт, что в последние дни на Украине практически нет воздушных тревог. По его мнению, об этом «попросили в Вашингтоне».
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для завершения конфликта на Украине нет.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.