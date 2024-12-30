Горячая фаза боевых действий на Украине якобы завершится 30 декабря, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон*, его слова привело издание « Страна.ua ».

По его словам, должна состояться «историческая встреча». При этом не уточняется, кто именно примет в ней участие.

«Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось 2 дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел», — утверждает Гордон*.

Журналист привел в качества примера тот факт, что в последние дни на Украине практически нет воздушных тревог. По его мнению, об этом «попросили в Вашингтоне».

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что предпосылок для завершения конфликта на Украине нет.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.