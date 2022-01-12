С уборкой снега мэрии Рязани будут помогать промышленные предприятия

12 января в администрации Рязани состоялось совещание по вопросам уборки города, на котором присутствовали зампред Правительства региона Артём Никитин, мэр
Елена Сорокина и представители промышленных предприятий.
В ходе совещания Никитин заявил, что рязанские предприятия окажут поддержку
городским службам в уборке снега, при этом будет организован круглосуточный режим
работы.
Представители промышленности помогут очищать от снега тротуары, участки улиц,
парковки.
По словам Сорокиной, к таким мерам пришлось прибегнуть, так как собственных
ресурсов у города не хватает.