С уборкой снега мэрии Рязани будут помогать промышленные предприятия

12 января в администрации Рязани состоялось совещание по вопросам уборки города, на котором присутствовали зампред Правительства региона Артём Никитин, мэр

Елена Сорокина и представители промышленных предприятий.

В ходе совещания Никитин заявил, что рязанские предприятия окажут поддержку

городским службам в уборке снега, при этом будет организован круглосуточный режим

работы.

Представители промышленности помогут очищать от снега тротуары, участки улиц,

парковки.

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По словам Сорокиной, к таким мерам пришлось прибегнуть, так как собственных

ресурсов у города не хватает.