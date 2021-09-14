С рязанцами обсудили вопрос строительства школы в Семчине

В рязанском региональном штабе ОНФ состоялась встреча по вопросу строительства школы в микрорайоне Семчино.

Решения вопроса о строительстве школы рязанцы добиваются несколько лет. Сейчас в микрорайоне проживают около 5 тысяч семей, детей они вынуждены отдавать в школы соседних микрорайонов.

Заместитель начальника управления капитального строительства администрации Рязани Андрей Козлов рассказал, что школу планируется возвести на основе государственно-частного партнёрства. С потенциальным подрядчиком проводят переговоры. Заявка на получение гранта отправлена в министерство просвещения. В концу октября станет известно, одобрена ли она.

Проектом предусматривается строительство школы на 1100 мест. Возвести её могут к ноябрю 2023 года. В ней будет несколько учебных блоков, три спортивных зала, актовый зал, столовая. Рядом со школой возведут две спортплощадки, парковку на 40 машиномест.

На совещании также обратили внимание на то, что Семчино нуждается не только в школе, но и в хорошем благоустройстве. Там необходимо отремонтировать дороги, организовать разворотный круг общественного транспорта, наладить освещение.