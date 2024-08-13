С рязанцами обсудили благоустройство «Парка Героев Отечественной войны 1812 года»

В обновленном мемориальном парке «Героев Отечественной войны 1812 года» проведено общественное совещание, посвященное завершающему этапу работ по благоустройству в рамках программы «Местные инициативы». На встрече присутствовали депутаты, представители городской администрации, подрядчики, активисты территориального общественного самоуправления и неравнодушные горожане, сообщается на сайте администрации Рязани.

Основной темой обсуждения стало освещение парка в рамках третьей очереди благоустройства. Предыдущие этапы благоустройства включали очистку территории, обрезку опасных деревьев, расширение пешеходной зоны, асфальтирование тротуаров и установку скамеек и урн. В этом году запланирована установка современного освещения.

Общая стоимость работ составляет 3,75 млн рублей.

Жители района активно участвовали в обсуждении, высказывая свои пожелания и задавая вопросы. Вопросы касались дизайна светильников, размещения опор и графика освещения. Были учтены предложения граждан, что позволит создать максимально комфортное и безопасное общественное пространство для отдыха и патриотического воспитания.