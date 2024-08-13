Вторник, 13 августа, 2024

С рязанцами обсудили благоустройство «Парка Героев Отечественной войны 1812 года»

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации Рязани

В обновленном мемориальном парке «Героев Отечественной войны 1812 года» проведено общественное совещание, посвященное завершающему этапу работ по благоустройству в рамках программы «Местные инициативы». На встрече присутствовали депутаты, представители городской администрации, подрядчики, активисты территориального общественного самоуправления и неравнодушные горожане, сообщается на сайте администрации Рязани.

Основной темой обсуждения стало освещение парка в рамках третьей очереди благоустройства. Предыдущие этапы благоустройства включали очистку территории, обрезку опасных деревьев, расширение пешеходной зоны, асфальтирование тротуаров и установку скамеек и урн. В этом году запланирована установка современного освещения.

Общая стоимость работ составляет 3,75 млн рублей.

Жители района активно участвовали в обсуждении, высказывая свои пожелания и задавая вопросы. Вопросы касались дизайна светильников, размещения опор и графика освещения. Были учтены предложения граждан, что позволит создать максимально комфортное и безопасное общественное пространство для отдыха и патриотического воспитания.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани и области назначили судей

На Михайловском шоссе произошла авария в сторону города

Елена Цыплакова расскажет, почему лишилась возможности стать матерью

В Рязанской области выделят средства на зарплаты советникам директоров школ

В Новомичуринске росгвардейцы спасли утопающего мужчину

Линейки ко Дню знаний в Рязани пройдут 2 сентября

Зумеры хотят зарплату директоров и работу без переработок

Самыми популярными именами в июле стали Иван и Ева

Путешественник Виктор Атласов завершил многолетний маршрут «Полярная Россия»

17 населённых пунктов Рязанской области получат устойчивую мобильную связь

В селе Панино Спасского района появится новый водозаборный узел

Рязанцы направили в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза