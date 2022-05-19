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Четверг, 19 мая, 2022

С публичным отчётом перед рязанцами выступит зампред правительства Рослякова

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С публичным отчётом перед рязанцами выступит зампред правительства Рослякова

19 мая состоится публичный отчёт зампреда правительства Рязанской области Анны Росляковой и руководителей подведомственных ей блоков. Мероприятие начнётся в 16.00.

Расскажут о своей работе и ответят на вопросы рязанцев начальник государственной жилищной инспекции Геннадий Шмидт, начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева, начальник государственной инспекции стройнадзора Елена Пырикова, начальник главного архивного управления Александра Перехватова, начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Александр Сурин и министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина.

Традиционно увидеть выступления чиновников можно в режиме онлайн. Трансляция будет доступна в группе «Рязанская область».

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