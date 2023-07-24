Понедельник, 24 июля, 2023
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С парковки у Лесопарка в Рязани эвакуировали машины

7info
Фото: vk.com/voditelrzn62

Днём в воскресенье, 23 июля, с парковки у Лесопарка в Рязани эвакуировали автомобили, сообщает группа «Подслушано у водителей Рязани».

— Лесопарк, 16.30 работают эвакуаторы, — говорится в сообщении.

Отношение пользователей соцсети к работе эвакуаторщиков разное.

— Вчера и сегодня в лесопарке проходили соревнования по баскетболу 3*3! Было много гостей из других городов Тула, Москва, Воронеж, Калуга… И вся Рязанская область! — пишет рязанка.

По её мнению, с людьми, приехавшими поддержать детей, поболеть поступили некрасиво.

— Можно поставить на Рыбацкой и немного пройти пешком. Эвакуатор забирает только, кто по середине парковки стоит, — отмечает в свою очередь рязанец.

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