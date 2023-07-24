С парковки у Лесопарка в Рязани эвакуировали машины

Юная жительница Читы отбила восьмилетнюю сестру у предполагаемого педофила, пишет телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел 19 июля на улице Балябина. В тот день 14-летняя девочка гуляла во дворе с второклашкой. В какой-то момент она отвлеклась, и к маленькой девочке подошел мужчина и позвал ее в машину, обещав «показать котенка».
Вскоре,...
Главврач станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров пообещал провести служебное расследование после жалобы женщины на работу врачей, пишет «Бел.Ру».
По ее словам, пожилой женщине стало плохо в одном из магазинов в Разумном. Скорая приехала через 20 минут, но потратила много времени на парковку.
После этого, как утверждают очевидцы,...
Жительница Иванова пожаловалась на груды мусора на детской площадке на площади Меланжистов, пишет портал Ivanovo News.
По ее словам, там не проводили уборку уже больше недели.
«Каждый день гуляем с ребенком – и каждый день видим такой ужас», – заявила горожанка.
Автор обращения отметила, что в администрации города обещают разобраться...
В воскресенье украинские военные второй раз за день обстреляли село Борки в Валуйском городском округе, пишет «Бел.Ру».
Местные жители получали уведомления об обстреле. Информации о пострадавших не поступало.
Последний раз населенный пункт попадал под удар в начале июля — тогда по нему выпустили шесть снарядов.
Всего за субботу по Белгородской...
Прокуратура проверит питерского перевозчика, чей водитель отказался везти пассажиров в час пик в Ярославле, пишет 76.RU.
На днях пассажиры попросили мужчину перестать резко трогаться и начать открывать переднюю дверь. В ответ водитель вышел из салона автобуса № 25.
«Садись сама!» – прокричал он одной из пассажирок.
По результатам предыдущей проверки...