С парковки у Лесопарка в Рязани эвакуировали машины

В воскресенье украинские военные второй раз за день обстреляли село Борки в Валуйском городском округе, пишет «Бел.Ру». Местные жители получали уведомления об обстреле. Информации о пострадавших не поступало. Последний раз населенный пункт попадал под удар в начале июля — тогда по нему выпустили шесть снарядов. Всего за субботу по Белгородской...