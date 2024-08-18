Осенью автошколы планируют повысить стоимость обучения на 30% и более, сообщает Mash.

Основными причинами являются рост цен на бензин, увеличение затрат на обслуживание учебных автомобилей, нехватка квалифицированных инструкторов и повышение арендных ставок на помещения и землю.

По словам главного эксперта национального совета по обучению и тестированию водителей, в Москве стоимость обучения сейчас составляет 45–50 тысяч рублей. Однако автошколы едва покрывают свои расходы и стараются заработать на дополнительных занятиях. Учащиеся предпочитают сдавать экзамены на новых автомобилях, что приводит к увеличению расходов на их ремонт и обслуживание.

Также автошколы обязаны поддерживать автопарк, включающий как автомобили с механической коробкой передач, так и с автоматической.

Нехватка квалифицированных инструкторов усугубляется низкими зарплатами, что также влияет на стоимость обучения. В результате, к осени 2024 года ожидается повышение цен на обучение в автошколах на 30–50% для поддержания качества обучения и покрытия расходов.