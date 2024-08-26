С началом осени в России увеличатся цены на алкоголь и продукты питания

С наступлением осени в России прогнозируется рост цен на продукты питания и алкогольные напитки. Об этом сообщила Ольга Лебединская, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, в интервью агентству Прайм.

Отмечается, что высокая инфляция, дорогостоящие кредиты и увеличивающиеся затраты на логистику, упаковку и сырье заставляют производителей пересматривать цены на свои товары. В результате, ожидается подъем цен на 5–40%, особенно на кондитерские изделия.

Лебединская также отметила, что недостаток «технических» яблок и ягод может привести к удорожанию напитков на их основе, таких как сидр и соки. В сентябре цены на фрукты составляют уже 18,5-20 рублей за килограмм, что на 45-60% выше уровня прошлого года. Эксперт считает, что сезонного снижения цен на фрукты в сентябре не будет, кроме бахчевых.

Что касается алкоголя, в сентябре в продажу поступит продукция с майским акцизом, а также ожидается необходимость повышения цен на спирт и пиво из-за увеличения затрат и логистических проблем.