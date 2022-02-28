С начала года возбуждено 7 уголовных дел после попытки дать взятку рязанским гаишникам

В Рязанской области с начала года по фактам попытки дачи взятки сотрудникам ГИБДД возбуждено семь уголовных дел, сообщила пресс-служба ведомства.

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Всего сотрудники Госавтоинспекции сообщили о 26 попытках подкупа. Размер предлагаемых взяток — от 100 до 50 000 рублей.

16 февраля в Михайловском районе сотрудник ГИБДД остановил грузовик ГАЗ. 39-летний водитель из Рязани перевозил хлебобулочные изделия без накладных. Нарушение предусматривает штраф в 500 рублей.

Чтобы не оформлять нарушения, водитель предложил полицейскому 150 рублей. Теперь на рязанца завели уголовное дело.