С начала года в Рязанской области зарегистрировано 61 сообщение о пропаже детей

На сегодняшний день с начала года следственными органами следственного управления СК России по Рязанской области зарегистрировано 61 сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетних (в аналогичном периоде прошлого года – 72, всего за 2023 год – 197 сообщений). Все несовершеннолетние были найдены живыми и благополучно возвращены домой, данных о совершении в отношении них противоправных деяний не выявлено.

Руководством следственного управления СК России по Рязанской области уделяется особое внимание вопросу розыска несовершеннолетних. Совместно с региональными управлениями МВД, МЧС, органами исполнительной власти и поисковыми отрядами «ЛизаАлерт» и «Мещера» следственным управлением на постоянной основе организовано взаимодействие с целью совместного и согласованного использования имеющихся информационных, организационных, технических и человеческих ресурсов при осуществлении поиска пропавших.

На официальном сайте следственного управления в разделе «Внимание! пропал ребенок» публикуется информация о пропавших детях, используются возможности средств массовой информации, а также общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.

На постоянной основе проводятся учебные занятия со следственными работниками по методике производства следственных действий по сообщениям о безвестном исчезновении граждан. В отделе криминалистики следственного управления организован и ведется учет сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних (малолетних) граждан. Такие сообщения берутся под контроль и в ходе процессуальной проверки обеспечивается надлежащее криминалистическое сопровождение и последующий контроль за полнотой и всесторонностью их рассмотрения.

Значительное число сообщений о безвестном исчезновении детей, поступивших в следственные органы, составляют заявления о самовольном оставлении несовершеннолетними детских специализированных учреждений. По статистике основной возрастной категорией несовершеннолетних, неоднократно совершающих побеги, являются подростки 13 – 17 лет.

В случаях самовольного оставления специализированных детских учреждений их воспитанниками следственное управление не только принимает меры к скорейшему установлению местонахождения пропавших без вести подростков, но и выясняет причины и условия, способствовавшие к их исчезновению, инициирует перед органами прокуратуры проведение проверок исполнения федерального законодательства в деятельности таких учреждений с целью выяснения причин систематического оставления их несовершеннолетними воспитанниками, соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних воспитанников учреждений и условий их проживания. Одновременно следователями межрайонных следственных отделов направляются информационные письма в адрес администрации учреждений с требованием о проведении соответствующих профилактических мероприятий, способствующих исключению подобных случаев в будущем.

Особое значение следственным управлением придается профилактике самовольных уходов детей. Это связано прежде всего с тем, что факт нахождения ребенка вне дома или детского специализированного учреждения, в малознакомой среде, создает опасность его жизни и здоровью и может привести к трагедии.

Как показывает практика, основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты в семье, между сверстниками, их стремление к «вольной» жизни. Своевременное оказание психологической помощи также может предотвратить подобные случаи. Следственное управление обращает внимание, что на территории г. Рязани действует государственное бюджетное учреждение Рязанской области Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья», которым оказывается психологическая, медицинская, социально-педагогическая помощь детям и подросткам по проблемам школьной и социальной адаптации, личностного самоопределения, профилактики отклонений в развитии и поведении детей и подростков. Аналогичные центры действуют в районах области. Например, МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие», действующим в г. Касимове Рязанской области.

В следственном управлении в круглосуточном режиме функционирует телефонная линия «Ребенок в опасности» с коротким номером – 123.