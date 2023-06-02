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С начала года в Рязанской области зарегистрировано 10 маршрутов туристических групп

7info

С начала года в Рязанской области зарегистрировано 10 маршрутов туристических групп. В такие походы отправилось 155 человек, 94 из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Согласно действующему законодательству, туристические группы, отправляющиеся в поход, должны проинформировать службы МЧС за 10 дней до начала путешествия. Сообщить о походе можно тремя способами:

— лично обратиться в ГУ МЧС России по Рязанской области;

— отправить заказное письмо в ГУ МЧС России по Рязанской области, с указанием данных о походе и контактной информацией всех участников;

— с помощью специального раздела на нашем официальном сайте.

Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

Уточнить информацию относительно подачи заявки на регистрацию туристических групп можно по телефону — 25-56-50.

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