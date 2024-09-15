С начала года в Рязанской области заблудились 19 человек

В Рязанской области с начала 2024 года в лесах заблудились 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Отмечается, что чаще всего с проблемой ориентирования в лесу сталкиваются люди пожилого возраста. Однако заблудиться может каждый. Чтобы этого не случилось, нужно придерживаться следующих правил.

Не нужно паниковать. Лучше остановиться и вспомнить, откуда пришел, прислушаться к криками, шуму машин и проч. Однако если дорогу так и не вспомнил, лучше оставаться на месте.

Если есть возможность, рекомендуется залезть на высокое дерево и осмотреться.

Не нужно петлять по лесу. Надо стараться ориентироваться по солнцу. Если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод — это большая удача. Эти объекты всегда приведут к людям.

Удар палки о деревья далеко расходится по лесу. Этим можно воспользоваться, чтобы привлечь внимание.

Тропинка в лесу — не всегда спасение. Она может оказаться звериной и вывести человека на водопой вместе с семейством лосей. Понять, что тропинка звериная, просто: если, идя по ней, то и дело натыкаешься на ветки, которые бьют в лицо и грудь, значит, путь проложен не человеком. С такой тропинки нужно сойти как можно быстрее: встреча с лесными обитателями может быть очень опасной.

Отдыхать нужно на полянах. Услышав вертолёт, подавайте знаки, чтобы вас заметили.

Ночью ходить по лесу не рекомендуется, лучше найти место для ночлега. Оно должно быть высокое и сухое, желательно у большого дерева.