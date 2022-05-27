С начала года в Рязанской области выявлены 10 случаев заболевания бешенством

С начала 2022 года на территории Рязанской области выявлены 10 случаев заболевания животных бешенством. Об этом сообщило региональное ГУ ветеринарии.

Ограничительные мероприятия (карантин) действуют в 4 эпизоотических очагах — в личных подворьях в р. п. Старожилово Старожиловского района (срок окончания ограничительных мероприятий — 28 мая 2022 года), с. Большое Коровино Захаровского района (срок окончания ограничительных мероприятий — 31 мая 2022 года), с. Ернеево Сасовского района (срок окончания ограничительных мероприятий — 30 июня 2022 года), д. Наумово Рязанского района (срок окончания ограничительных мероприятий — 3 июля 2022 года).

В целях профилактики заболевания бешенством за прошедшую неделю вакцинированы 825 голов собак, 879 голов кошек в 60 населенных пунктах области.