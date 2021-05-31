С начала года телефонные мошенники похитили у рязанцев 40 млн рублей

Около 40 млн рублей похитили телефонные мошенники у рязанцев с начала 2021 года. Об этом сказал Николай Любимов на заседании регионального правительства в понедельник, 31 мая.
Губернатор рассказал, что мошенничества набирают обороты. Часто людям звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка или силовых ведомств. У граждан выманивают данные банковской карты и таким образов завладевают деньгами со счета.
Губернатор отметил, что оповещение рязанцев о возможном мошенничестве проводится в соответствии с планом профилактических мероприятий. Глава региона попросил жителей быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.