С начала года телефонные мошенники похитили у рязанцев 40 млн рублей

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Около 40 млн рублей похитили телефонные мошенники у рязанцев с начала 2021 года. Об этом сказал Николай Любимов на заседании регионального правительства в понедельник, 31 мая.

Губернатор рассказал, что мошенничества набирают обороты. Часто людям звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка или силовых ведомств. У граждан выманивают данные банковской карты и таким образов завладевают деньгами со счета.

— В настоящее время в Рязанской области расследуется 380 уголовных дел данной категории. Единственным и самым действенным способом оградиться от таких преступлений – это бдительность и своевременная информированность. Правительство области в этом направлении активно работает совместно с правоохранительными органами, СМИ, региональным отделением Центробанка, — сказал Николай Любимов.

Губернатор отметил, что оповещение рязанцев о возможном мошенничестве проводится в соответствии с планом профилактических мероприятий. Глава региона попросил жителей быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.