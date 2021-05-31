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Понедельник, 31 мая, 2021
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С начала года телефонные мошенники похитили у рязанцев 40 млн рублей

Елена Лобанова
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay
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Около 40 млн рублей похитили телефонные мошенники у рязанцев с начала 2021 года. Об этом сказал Николай Любимов на заседании регионального правительства в понедельник, 31 мая. 

Губернатор рассказал, что мошенничества набирают обороты. Часто людям звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка или силовых ведомств. У граждан выманивают данные банковской карты и таким образов завладевают деньгами со счета. 

— В настоящее время в Рязанской области расследуется 380 уголовных дел данной категории. Единственным и самым действенным способом оградиться от таких преступлений – это бдительность и своевременная информированность. Правительство области в этом направлении активно работает совместно с правоохранительными органами, СМИ, региональным отделением Центробанка, — сказал Николай Любимов. 

Губернатор отметил, что оповещение рязанцев о возможном мошенничестве проводится в соответствии с планом профилактических мероприятий. Глава региона попросил жителей быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. 

— Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать данные банковских карт и переводить средства злоумышленникам. В противном случае нужно срочно обратиться в банк, в котором открыт счет, либо по телефонам правоохранительных органов, — заключил Николай Любимов.

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